El próximo 19 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones para elegir presidente, diputados, senadores y consejeros regionales. La antesala es el próximo 2 de julio cuando tendrán lugar las elecciones primarias de Chile Vamos, Frente Amplio y Nueva Mayoría.

Bachelet se encuentra próxima a finalizar su gobierno con una clara desaprobación de la población. Así lo señalan los diferentes sondeos de opinión: un estudio [1] realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) durante los meses de abril y mayo determina que el 57 % de los consultados desaprueba la gestión de Bachelet mientras que solo el 18 % la aprueba, el 21 % no aprueba ni desaprueba y el 4 % restante no sabe no contesta [2].

La caída de su aprobación es uno de los factores que puede incidir en el regreso potencial al poder de los sectores de derecha, encabezados por el expresidente Sebastián Piñera al Palacio de la Moneda. Las encuestas así lo señalan: de acuerdo al CEP el 23,7 % de la población afirma que le gustaría que Piñera fuera el próximo presidente de Chile, mientras que para GFK ese porcentaje se ubica en el 25 % de los encuestados. En ambas mediciones, Piñera solo es superado por el porcentaje de encuestados que no sabe/no contesta que se ubica en el 41,6 % en el caso de CEP y 26 % en GFK. Por último, el Frente Amplio se ubica en el tercer lugar de los sondeos, después de Piñera y el actual senador Alejandro Guillier, como una alternativa de sectores de izquierda, que en esta oportunidad postulan a candidatos outsider, como es el caso de la periodista Beatriz Sánchez.

CHILE VAMOS

Coalición política de centro derecha fundada en 2015. Agrupa a Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional (al cual pertenece Piñera), Partido Regionalista Independiente y Evópoli.

Los precandidatos de Chile Vamos son: Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Ossandón.

Sebastián Piñera [3] fue presidente de Chile durante el período 2010-2014 por “Coalición por el Cambio”, alianza de los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente además de Chile Primero, Humanismo Cristiano, Norte Grande e Independiente. Con un perfil ligado a los negocios y las empresas, es el tercer hombre más rico de Chile. Durante su presidencia encarnó un programa de derecha. En lo económico, hubo una profundización de las lógicas de libre mercado, aunque Piñera se anotó como logro una disminución del desempleo vinculada a su propuesta de campaña de generar “un millón de empleos”. Sin embargo, durante su gobierno aumentó la conflictividad social, destacando las protestas estudiantiles contra la mercantilización de la educación.

Durante el lanzamiento de su nueva campaña habló de proteger tres principios: libertad, justicia y progreso. Cuando inscribió su candidatura, Piñera presentó un programa denominado “Tiempos Mejores” que contiene propuestas en educación, crecimiento económico, salud, superación de la pobreza, seguridad, modernización del Estado y mejora en la calidad de vida. Las más destacadas son: acceso universal a la educación preescolar y primaria de calidad, creación de Ministerio de Educación Superior, nuevo sistema tributario, revisión de la reforma laboral, creación de seguro social de salud, reforma al sistema de pensiones, plan nacional para la superación de la pobreza, creación de un sistema integral para la prevención del delito, revisión del periodo presidencial y fortalecimiento de la lucha contra la violencia intrafamiliar.

Felipe Kast [4] saltó a la política durante la primera campaña presidencial de Piñera. Posterior al terremoto, fue designado coordinador general de la campaña “Levantemos Chile” y en marzo de 2010 asumió el cargo de ministro de planificación hasta 2011. Es uno de los fundadores de Evolución Política (Evópoli), partido político donde confluyen políticos independientes de centro derecha. Su intención es “aportar a una renovación del proyecto político de la derecha para lograr gobernar una sociedad cada vez más compleja, fragmentada e inconformista”[5]. Se reconoce como parte de una centroderecha moderna y liberal. Su slogan de campaña es ¡Ahora! y su programa de gobierno se centra en 130 propuestas. Parte de la descripción de un escenario caracterizado por un déficit en la política -no en el modelo económico- y un Estado que ha dejado de cumplir adecuadamente con su deber en muchos planos. Como lo expresó en Twitter, “No pienses tanto en tus derechos, piensa más en tus deberes” en su programa afirma su creencia en una sociedad donde el mérito y el esfuerzo sean los motores para el despliegue de los talentos y de los proyectos de vida. Sus propuestas se enfocan en reformar el Servicio de Impuestos Internos, la disminución de ministerios bajo el clásico argumento de la derecha de reducir el tamaño del Estado, la homologación de impuesto a la renta entre personas y empresas, legalizar el matrimonio igualitario y el derecho a la identidad de género. En el tema de educación, Kast propone incrementar los recursos para la educación pre escolar y escolar. En lo que respecta a la educación superior, propone eliminar su gratuidad por considerarla “infinanciable y regresiva” y reemplazarla por un esquema de crédito solidario.

Manuel José Ossandón [6] tiene una trayectoria como alcalde de Pirque y de la comuna de Puente Alto, ambas ubicadas en la Región Metropolitana de Santiago. Actualmente ocupa una banca en el Senado por el partido de centro derecha, Renovación Nacional. Se reconoce como un exponente de la derecha socialcristiana vinculada a su proveniencia familiar ligada al Opus Dei. En función de ello, es contrario a la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Es el único candidato, al interior de Chile Vamos, que considera necesaria la gratuidad de la educación superior.

FRENTE AMPLIO

Si bien comenzó a formarse a finales de 2016, el lanzamiento oficial del Frente Amplio fue el 21 de enero de 2017. El objetivo es consolidar una fuerza política que agrupe a los sectores de izquierda por fuera de la Nueva Mayoría: “una tercera vía, a la izquierda de la Nueva Mayoría” [7]. Está conformada por ex líderes estudiantiles entre los que destacan Giorgio Jackson, hoy diputado de Revolución Democrática y Gabriel Boric del Movimiento Autonomista (MA). Forman parte del Frente Amplio: Partido Pirata, Revolución Democrática, Partido Humanista, Izquierda Libertaria, Movimiento Autonomista, Movimiento Democrático Progresista, Nueva Democracia (cercana a la Unión Nacional Estudiantil), Poder Ciudadano, Partido Igualdad, Partido Ecologista Verde, Partido Liberal e Izquierda Autónoma.

Los precandidatos del Frente Amplio son: Beatriz Sánchez y Alberto Mayol.

Beatriz Sánchez es una periodista con 20 años de carrera en los medios, lo que la convierte en una candidata outsider de la política tradicional. Si bien su nombre sonaba a fines del año pasado, en su cuenta de Twitter el 13 de enero descartó postularse para la elección presidencial. Meses más tarde, el partido Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista lograron que revisara dicha decisión. El pasado 21 de marzo cesó su trabajo en Radio La Clave para oficializar su candidatura el 3 de abril. Se la reconoce por “impulsar un estilo de periodismo diferente, mucho más cercano y comprometido con distintas demandas sociales que se han levantado en los últimos años” [8]. En las diferentes columnas y editoriales donde ha participado ha reafirmado su defensa a los dirigentes estudiantiles, la crítica a la corrupción y el apoyo a las demandas de los grupos feministas. Además de participar en la marchas y convocatorias ciudadanas.

Su slogan de campaña es “Sánchez y tú”. En el tema educación, propone considerarla un derecho social que debe estar al alcance de toda la población, pero no como bien de consumo, para lo cual se requiere recuperar la educación pública. En lo que respecta a educación superior, eliminar el lucro y reemplazar el financiamiento vía cobro de aranceles por un financiamiento de carácter global a las instituciones públicas de educación superior. En salud, es partidaria de erradicar el paradigma de mercado y retornar a lo público, entendiendo la salud como un derecho, para lo cual propone crear un seguro único de salud universal y solidario. Además, propone eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) [9] y diseñar un sistema de pensiones bajo los principios de la seguridad social. Incluso un sistema que reconozca el trabajo no remunerado del hogar. En derechos reproductivos y sexuales, plantea la despenalización del aborto, la promoción de la educación sexual y los derechos reproductivos y sexuales de las personas LGBTI y el derecho a la identidad de género en el caso de las personas trans. En materia económica, promueve acuerdos de inversión público – privada, el aumento de la inversión en ciencia y tecnología y un plan nacional de innovación y desarrollo de nuevas áreas productivas conjuntamente con un plan nacional de generación de cooperativas de trabajo. Finalmente, en lo que respecta al ámbito político, propone construir un nuevo modelo de gobernabilidad basado en “más democracia”, es decir, avanzar en la conversión de un modelo democrático desde su forma representativa – elitista hacia nuevas formas participativas. En este sentido, se refiere a la conformación de una nueva Asamblea Constituyente para superar la institucionalidad heredada de la dictadura.

Alberto Mayol es respaldado por el movimiento Nueva Democracia, organización que decidió con el 68 % de los votos que Mayol sería su candidato a presidente por el Frente Amplio. Al igual que Sánchez, Mayol es un outsider de la política tradicional. De profesión sociólogo hasta el 2016 se desempeñaba como director del departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Su slogan de campaña es “Gobernar es poder…Poder es crear”. Sus propuestas de gobierno incluyen la creación de un Nuevo Código Laboral que termine con la subcontratación, establezca la negociación colectiva por ramas de la producción e interempresa, reconozca el derecho de huelga y la igualdad salarial. Propone un sistema de reparto, solidario, sin discriminación de género, con financiamiento de los trabajadores, empresas y Estado gestionado por una institución pública sin fines de lucro. En el ámbito productivo, la nacionalización del 20 % de la propiedad de empresas estratégicas conjuntamente con el establecimiento de un nuevo modelo económico basado en la innovación y agregación de valor con un diseño basado en las especificidades de cada región. Su reforma tributaria plantea el aumento de impuestos a las grandes empresas y la eliminación de impuestos a las micro y pequeñas empresas además de la creación de impuestos por regiones y la reducción del IVA en 2 %. En el ámbito político, al igual que Sánchez, es partidario de la elaboración de una nueva Constitución mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Su programa de gobierno contempla un ítem denominado “Reconocimiento, poder y recursos a las mujeres de Chile” donde reconoce que la mujer es discriminada en el empleo, los salarios y las pensiones por lo cual propone lograr la paridad efectiva en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema, Ministerios y Directorios de Empresa además de una paridad obligatoria en el gabinete ministerial.

Aunque los programas de Mayol y Sánchez comparten varios puntos de vista similares, existen algunas diferencias referentes a la problemática del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la expropiación de las empresas estratégicas, a favor de lo cual está Mayol. En temas sociales, Mayol es partidario de dar prioridad a los homosexuales para la adopción de menores, algo a lo que Sánchez se opone afirmando que no es posible establecer diferencias entre parejas del mismo sexo y heterosexuales.

NUEVA MAYORÍA

Fue fundada en 2013 para participar en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. En la segunda vuelta electoral, el 15 de diciembre del mismo año, su candidata Michelle Bachelet resultó electa. Como coalición política ha agrupado a partidos de centro izquierda e izquierda.

En el caso de la Nueva Mayoría (antes Concertación) no habrá elecciones internas. La Democracia Cristiana (DC) decidió que participará directamente en las elecciones presidenciales mediante su candidata, Carolina Goić, quien desde 2014 es senadora por la Circunscripción 19 de la Región de Magallanes y de la Antártica chilena. Anteriormente fue diputada por el distrito 60. Sus principales áreas de compromiso en estos espacios han sido el trabajo, la familia y la salud. Goić considera que un tema fundamental es lograr la conciliación entre la actividad laboral y la vida familiar. En el Senado presentó 45 proyectos de ley en conjunto con otros senadores y cuatro ella sola. Quince proyectos relativos al trabajo y previsión social; 12 proyectos en materia de familia, género, infancia y adolescencia; 6 proyectos sobre salud; entre otras materias [9].

Goić ubica a la DC en el centro político de Chile “que quiere cambios pero que los quiere de manera gradual y responsable, en un clima político estable que recupere la gobernabilidad y se aleje del eslogan fácil y rupturista que plantea cambios radicales pero que nunca explica cómo realizarlos en un clima de crecimiento y paz social” [10]. Actualmente la Democracia Cristiana tiene 7 senadores de 38, 22 diputados de 120, 44 consejeros regionales de 278, 43 alcaldes de 345 y 404 concejales de 2240.

Entre las propuestas de Goić se encuentran la creación de una Agencia de la Infraestructura de Salud, la apertura de la concesión de infraestructuras de hospitales al sector privado, la sanción de una Ley General del Cáncer y un plan de fortalecimiento de la atención primaria de salud.

Dentro de la Nueva Mayoría también se encuentra Alejandro Guillier, candidato del Partido Radical, quien consiguió el apoyo de varios partidos de la Nueva Mayoría, eliminando de esta forma, la posible candidatura del ex presidente Ricardo Lagos. En la votación del Comité Central del Partido Socialista, Guillier obtuvo 67 votos de apoyo mientras que Lagos solo 36. Tras lo cual, Lagos anunció su renuncia a la candidatura. Guillier es senador por la II Circunscripción de Antofagasta. Entre sus propuestas se encuentran el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la plena inclusión de la diversidad sexual. En educación, señala que la gratuidad universal es un “compromiso país”. En economía coloca el énfasis en las pequeñas y medianas empresas conjuntamente con un plan nacional de inversión en infraestructura y conectividad.

Goić ha enfatizado que no va a desertar de su candidatura a la presidencia y ha reiterado su invitación a un debate público con Guillier, quien por el momento no ha oficializado su candidatura y se encuentra aun recolectando firmas para inscribirla formalmente.

DATOS DE ENCUESTAS

La última encuesta publicada por CADEM el pasado 5 de junio respecto a las preferencias para presidente señala que casi el 40 % de la muestra [11] no votaría por ninguno de los candidatos mencionados. Mientras que el 24 % votaría por Piñera, seguido de Alejandro Guillier con el 14 % y, en tercer lugar, Beatriz Sánchez con el 10 %.

Fuente: Track semanal de opinión pública – Estudio 177. CADEM.

El gráfico que sigue a continuación muestra la variación de las preferencias electorales:

Fuente: Track semanal de opinión pública – Estudio 177. CADEM.

En estos primeros seis meses del año, Piñera se ha mantenido en una votación que oscila entre el 22 % y el 26 %. Quien más ha decrecido en intención de voto es Guillier, que llegó a ubicarse en el 22 % en enero para descender a 14 % en junio. El gráfico también muestra el crecimiento de Sánchez de 2 % en marzo a 10 % actualmente.

Respecto a Guillier, el Servicio Electoral de Chile establece que los partidos políticos no pueden presentar a candidatos independientes a la primera vuelta y solo pueden hacerlo con militantes inscritos. Inicialmente, Guillier contaba con la realización de las elecciones primarias al interior de la Nueva Mayoría de la cual saldría electo como candidato y de esta forma podría participar en las elecciones presidenciales. Con la decisión de la Democracia Cristiana, ahora tiene dos opciones: o reunir 33.493 firmas para poder participar como candidato o inscribirse en un partido político.

[1] 1.481 personas fueron entrevistadas en sus hogares, en 137 comunas del país. El método de muestreo fue estratificado (por región y zona urbana/rural), aleatorio. La recolección de datos se efectuó entre el 26 de abril y el 22 de mayo de 2017.

[2] Resultados disponibles en: https://www.cepchile.cl/estudio-nacional-de-opinion-publica-julio-agosto-2016/cep/2016-08-18/165239.html

[3] Para ver más de su perfil, consultar: http://www.celag.org/project/sebastian-pinera/

[4] Para ver más de su perfil, consultar: http://www.celag.org/project/felipe-kast/

[5] http://www.celag.org/project/felipe-kast/

[6] Para ver más de su perfil, consultar: http://www.celag.org/project/manuel-jose-ossandon-irarrazabal/

[7] http://www.theclinic.cl/2016/08/28/frente-amplio-la-nueva-fuerza-de-izquierda/

[8]http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/21/beatriz-sanchez-remece-el-escenario-presidencial-con-el-apoyo-de-boric-y-jackson-periodista-competira-en-el-frente-amplio/

[9] Para más información, revisar: http://www.celag.org/chile-del-sistema-previsional-fallido-al-negocio-de-las-afp/

[10] http://www.theclinic.cl/2017/02/22/candidata-presidencial-dc-los-proyectos-de-carolina-goic-en-el-congreso/

[11]https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/5/todo-se-perfila-para-que-la-nueva-mayoria-chilena-no-celebre-internas-para-elegir-a-su-candidato-presidencial/

[12] 707 casos. 490 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 217 entrevistas cara a cara en puntos de

afluencia. Margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza.