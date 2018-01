Por ejemplo, el libro no aborda cuestiones de fondo que parecen imprescindibles para comprender el “fenómeno Trump”: si Trump es tal cual lo muestra Wolff ¿por qué lo votó la gente? ¿por qué lo votaron los representantes de los diferentes Estados? ¿a quiénes representa la democracia estadounidense? ¿qué había “oculto” en la sociedad estadounidense que salió a la luz en estas elecciones? ¿cuál es el contexto social, político, económico y cultural que habilita a que un millonario que se paga su propia campaña política, un hombre de los negocios, del espectáculo, devenga presidente con una campaña muy poco elaborada? ¿qué hicieron (o no hicieron) los demócratas para contribuir a este giro hacia la derecha y conservador? ¿cuánto aportó el liberalismo al discurso de la no política y a la celebración del perfil empresarial en la política?

Otra pregunta fundamental, especialmente en materia de política exterior ¿lo que Trump “dice”, se refleja 100% en la toma de decisión? Hasta ahora, el presidente EEUU pudo tomar varias decisiones y materializarlas en Executive Orders (Decretos), pero en muchos o la mayoría de los casos encontró obstáculos, no solo por parte de la prensa, sino por las discusiones en el Congreso y la presión por parte del Poder Judicial. El Pentágono, por el momento, no adhiere o mantiene distancia frente a los diversos discursos provocativos del presidente (respecto a por ejemplo la cuestión de Corea del Norte). Los negocios de las compañías multinacionales estadounidense, por el momento, no parecen estar en peligro “terminal”. La amenazada “libertad de comercio” en realidad, hasta ahora está siendo “revisada” para lograr un libre comercio “justo” a favor de EEUU. Lo mismo sucede con la política frente a China, con quien Trump supuestamente iba a enfrentarse de modo directo… Esto no ha sucedido hasta el momento.