Las elecciones regionales y municipales en Perú se llevarán a cabo el domingo 7 de octubre de 2018. En ellas se elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores municipales para el período 2019-2022. Todas ellas se darán en un contexto de descontento ciudadano con sus instituciones, producto de los sucesivos escándalos de corrupción en los que están sumidos los tres poderes del Estado. Esto ha dado como resultado un electorado abúlico, que no confía en las instituciones ni en sus representantes. Luego de la renuncia de Pedro Kuczynski ante su supuesta vinculación con la constructora Odebrecht, el escándalo de los audios entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y miembros del Congreso terminó de mellar la imagen a los tres poderes.

La apatía no es un dato menor: en la última encuesta nacional urbano-rural de la consultora GFK, realizada para el diario La República, se extrae que el 73% de los encuestados tiene sospechas de corrupción de sus actuales autoridades municipales, frente a un 19% de ciudadanos que afirma no sentir desconfianza de su gestión local actual.

De acuerdo con los datos arrojados por la consultora, el máximo nivel de desconfianza se registró en el centro de Lima con un 84%, mientras que el porcentaje disminuyó hacia el Sur, alcanzando igualmente un elevado 60% desconfianza. Las cifras reflejan la visión que tienen los ciudadanos sobre la gestión en su distrito en los últimos años. El incumplimiento de las promesas electorales y el desinterés por la mejora de las condiciones de vida de su municipio, han decantado en que los residentes no estén conformes con los alcaldes que están actualmente en el cargo.

Otro aspecto destacable es la proliferación de candidaturas. En total, hay 88.221 candidatos nacionales inscriptos sobre 113.665 candidaturas presentadas; 6.558 candidatos regionales inscriptos sobre un total de 10.528 candidaturas presentadas; 16.249 candidatos municipales o provinciales sobre 21.717 presentados y 65.414 aspirantes municipales o distritales sobre 81.420 candidaturas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)[2].

La Ciudad de Lima, tras dos mandatos consecutivos de Luis Castañeda Lossio y una reforma reciente que prohíbe la re-elección consecutiva de cargos municipales[3], registró el récord de candidatos inscriptos de los últimos 25 años. Mientras en 2018 fueron 21 los candidatos que inscribieron su candidatura[4], en 2014 fueron registradas 13 candidaturas, y 9 en el año 2010.

Este gran abanico de candidatos ha contribuido a la confusión, la cual se refleja en el poco conocimiento que tienen los limeños sobre los postulantes y sus programas electorales. El mencionado estudio de GFK revela que tan sólo el 57% de los encuestados afirma conocer o haber tenido acceso a información sobre las candidaturas, mientras que el 42% señala desconocer a los candidatos.

Este dato se refuerza ante la pregunta sobre el grado de conocimiento de los candidatos. El 65% revela que está poco/nada informado sobre los aspirantes y sólo el 33% de los entrevistados está algo/muy informado en relación a las candidaturas municipales en sus respectivos distritos.

Tal vez el dato más preocupante del resultado del sondeo sea el elevado grado de desinterés sobre los candidatos al cargo de alcalde municipal o regional. La encuestadora registra que el 56% de los participantes afirman encontrase “poco/nada interesado” por conocer el plan de trabajo de los candidatos, mientras que el 43% está “algo/muy interesado” en conocer más sobre ellos. De esta forma, la apatía es un sentimiento generalizado en más de la mitad del electorado, y la fragmentación y dispersión de opciones dificulta el acceso de información a quienes sí tienen interés en conocer las propuestas. En ambos casos, la situación retroalimenta un nivel bajo de representatividad de la clase política para con su electorado.

Hasta el momento la apatía es la norma, y el 48% de los entrevistados considera que debe participar en la jornada electoral por “deber” mientras que el 14% lo ve, lisa y llanamente, como una pérdida de tiempo.

Los candidatos más competitivos

En dicho contexto, las primeras mediciones sobre la intención de voto en las elecciones municipales de Lima no arrojaban un claro favorito, sino un virtual escenario de empate técnico. Sin embargo, desde el mes de julio el candidato del partido Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, logró duplicar el 8% de intención de voto registrada en junio y encabezar el sondeo de IPSOS Perú para el Diario El Comercio, con un 16% de intención de voto –este porcentaje no es nada desdeñable ya que para consagrase como ganadora en primera vuelta, una fórmula debe superar sólo el 30% de votos válidos-. En segundo lugar se encuentran Luis Castañeda (Solidaridad Nacional) y Ricardo Belmont (Perú Libertario) con el 10%, seguidos por Daniel Urresti (Podemos Perú) con el 8%[8].

Por su parte, GFK ubica en primer lugar a Reggiardo, en este caso, con un 15,9%, seguido por Urresti con un 8,5% y Belmont con un 7,8%. Finalmente, para la consultora DATUM es también Reggiardo quien lleva la ventaja, alcanzando un 17%. Sin embargo, la secuencia no es extrapolable al resto de los candidatos, ubicándose en segundo lugar Humberto Lay (Restauración Nacional) con un 7,8% y tercero Enrique Cornejo (Democracia Directa), con un 7%[9].

Transfuguismo político

No sólo es problemático el alto número de postulantes: el transfuguismo político es la norma, por lo que la falta de coherencia del sistema de partidos retroalimenta, aún más, la crisis de las instituciones.

Renzo Reggiardo es hijo del ex congresista fujimorista (1992, 1995 y 2000) Andrés Reggiardo. Renzo fue electo como congresista de la República por el partido Alianza por el Futuro en las elecciones generales de 2006 y resultó reelecto en las elecciones generales del 2011 por el Partido Solidaridad Nacional. Si bien no apoyó la candidatura de Keiko Fujimori en 2011, participó en la campaña del actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. El actual favorito renunció en 2011 a su bancada para adherir a una nueva: “Concertación Parlamentaria” conformada, además, por los cuatro congresistas apristas y por Carlos Bruce, ex ministro de Alejandro Toledo y PPK, hecho por el que sus enemigos políticos le tildaron de tránsfuga.

Sin duda hay en Perú un abanico de políticos profesionales, quienes a modo de cuentapropistas políticos pasan por la puerta giratoria de los distintos partidos. Algunos ejemplos en este sentido pueden observarse en los aspirantes a la Alcaldía de Lima, como es el caso de Enrique Cornejo (ex candidato del APRA, hoy candidato de Democracia Directa), Jaime Salinas (regidor de Lima por Perú Patria Segura, hoy bajo el proyecto de Alianza para el Progreso), Diethell Columbus (ex candidato a regidor de Pueblo Libre por el Partido Popular Cristiano, hoy por Fuerza Popular), Esther Capuñay (ex congresista de Solidaridad Nacional, hoy candidata de Unión por el Perú) y Julio Gagó (ex congresista de Fuerza 2011, hoy por Avanza País).

Otro caso de transfuguismo es el de los actuales alcaldes distritales, quienes ante la imposibilidad de ser reelectos han abandonado el partido por el cual asumieron a la gobernación local, como Jorge Muñoz (ex Somos Perú, hoy candidato de Acción Popular), Manuel Velarde (ex Partido Popular Cristiano, hoy por Siempre Unidos), y Roberto Gómez Baca (ex Somos Perú, hoy por Vamos Perú). Sin dudas, el récord lo registra Ricardo Belmont quien ha pasado por, al menos, seis agrupaciones distintas (ex candidato o precandidato del Movimiento Obras, Frente Independiente Moralizador, Frente de Centro, Partido Humanista, Siempre Unidos, y hoy postulante por Perú Libertario)[11].

A modo de conclusión

En medio de las polémicas por incumplimientos de los requisitos e impugnaciones (las cuales ponen bajo sospecha la mayoría de candidaturas a la Alcaldía de Lima) tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el JNE sufren el descrédito por parte de su vinculación a los audios del CNM, incrementando su desaprobación en un 13% entre junio y julio para el caso de el JNE y 11% para el caso de ONPE[12].

Si bien la campaña de cara a las elecciones de 2018 aún no está en su punto álgido, el escenario electoral peruano da cuenta de una profunda crisis institucional y política, la cual no es nueva pero se ha recrudecido en el último año, a raíz de la renuncia del ex presidente y los escándalos de corrupción entre jueces, fiscales y congresistas. En este sentido, son pocos los candidatos locales que expresan un cambio; más bien, la cantidad de candidaturas se traduce como un obstáculo para el ciudadano promedio a la hora de comparar programas políticos, de modo que la representación se licúa y los partidos funcionan como cáscaras vacías cuya única función es meramente electoralista e instrumental, incrementando la brecha entre la clase política y la ciudadanía.

