De este modo, quedan menos de 20 días para el esclarecimiento del mapa de las candidaturas para disputar las primarias. Hasta el momento, hay algunas definiciones y muchos desencuentros, particularmente en la oposición.

¿Con quién bailan los candidatos?

Sin dudas, Mesa es, por el momento, el candidato mejor posicionado en las encuestas (25%), por detrás de Evo Morales (39%). El pasado 6 de octubre, el expresidente anunció su candidatura a la Presidencia tras cerrar un acuerdo con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), un partido que lleva 40 años operando formalmente en la vida política boliviana y que, con el tiempo, fue perdiendo toda raíz de izquierda y se ha vuelto muy minoritario. La retórica electoral de Mesa está centrada en mensajes como “fin de ciclo”, “Morales representa el pasado” y “respeto al resultado del referéndum”. Días atrás, el 30 de octubre, Mesa y Luis Revilla, alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), acordaron una nueva alianza, denominada Comunidad Ciudadana, por la que concurrirán juntos a las elecciones primarias[6]. También han manifestado el apoyo a Mesa dirigentes cocaleros de los Yungas, agrupaciones de maestros rurales y otros colectivos, organizaciones y movimientos de las principales ciudades del país[7].

Mesa aun no ha conseguido la adhesión de las organizaciones políticas de peso. Si bien la prensa dominante señala que la falta de acuerdos en esta instancia se debe a que no hay coincidencias en cuanto a ciertas ‘banderas’, como el federalismo y el pacto fiscal, es de suponer que la famosa ‘unidad’ no haya prosperado hasta el momento por razones de cálculo electoral. A casi un año de la primera vuelta electoral mucho puede suceder en un proceso que será clave para Bolivia y la región.

Lo que marcará la tónica de la carrera electoral será, por un lado, la comunión de esfuerzos locales e internacionales para evitar que Evo Morales se postule o, en caso de no conseguirlo, que alcance nuevamente la Presidencia; por otro, las pujas en el arco opositor que, de quedar Mesa o Morales fuera de la carrera, podrían ver mejorar su performance en las encuestas -aunque este último escenario es poco probable-. De todos modos, de lograrse la ‘unidad’ antes de las primarias, costará mucho mantenerla sin fisuras durante 11 meses, dada la vocación atomizante de la derecha boliviana.