Los resultados electorales del 1 de abril fueron, sin lugar a dudas, sorpresivos. Contrario a lo señalado por distintas encuestas, Carlos Alvarado resultó vencedor. Superada la contienda electoral, los retos para la segunda administración del Partido Acción Ciudadana (PAC), que abrazará el Bicentenario, no dejan de estar presentes. Alvarado gobernará un país afectado por la polarización producida por el fundamentalismo religioso exacerbado durante las elecciones, una profunda crisis fiscal y de la seguridad social, con apoyos legislativos minoritarios y un reclamo sostenido en relación a derechos humanos. El PAC posiciona lo simbólico como la prioridad de su gobierno, dejando dudas importantes en el plano material.

¿Qué gano las elecciones en Costa Rica?

Contra todo pronóstico estadístico el candidato oficialista resultó vencedor. El acaparamiento de un 60,66% del electorado fue suficiente para que Carlos Alvarado se impusiera frente a un 39,33% de apoyo al fundamentalista religioso, Fabricio Alvarado . Las hipótesis respecto a las razones de la abrumadora victoria del PAC son numerosas; entre las más populares se encuentra la “revolución de las crayolas” la cual toma como punto de partida la supuesta solidez democrática costarricense que no necesita de armas para revolucionar. Esta postura pasa por encima a la pasividad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) respecto al uso de la religión e iglesias para proselitismo político a pesar de su prohibición .

Según los resultados de la encuesta post electoral del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la victoria del PAC tiene que ver con distintos factores . La muestra de 559 personas destaca como factores que incidieron en los resultados electorales: i) el desempeño de Carlos Alvarado durante la contienda electoral (88%); ii) la defensa del Estado de derecho (80%); iii) defensa de valores patrios (80%) y; iv) el miedo a mezclar la religión y política (60%) (CIEP, 2018) . Además, el 34% de las 559 personas entrevistadas afirman que los ataques a la Virgen de los Ángeles por parte de Rony Chaves fueron fundamentales para dar su voto al PAC. Asimismo, para el 48% de las personas encuestadas, la Virgen de los Ángeles representa un símbolo para las y los católicos, mientras que para el 46% ésta es un símbolo para todas las personas costarricenses (CIEP 2018). Estos datos deben ser contrastados con el hecho de que el 52% de la población nacional se declara católica.

Además, el PAC fue el principal captador de las y los votantes de otros partidos políticos. Carlos Alvarado logró atraer a simpatizantes de todas las agrupaciones políticas –a excepción de Restauración Nacional- e, incluso, atrajo un porcentaje importante (60%) de las personas que no votaron en la primera ronda electoral (CIEP, 2018). En esa misma línea, el perfil de la persona votante del PAC se caracteriza por ser joven, de clase media, con un alto grado académico y que vive en el centro del país. Esta condición vuelve a evidenciar el reto del Gobierno respecto de la mejora en la calidad de vida de las poblaciones de las regiones periféricas y empobrecidas del país(las costas continuaron apoyando al fundamentalismo religioso en medio de un contexto que brinda escasas oportunidades y en el que las iglesias neopentecostales constituyen un refugio).

El Gobierno de Unidad Nacional: la segunda administración de Acción Ciudadana

Carlos Alvarado, durante la campaña electoral, fue uno de los candidatos que llamó a la unidad de los distintos partidos políticos para enfrentar la compleja coyuntura costarricense (crisis fiscal, seguro social y pensiones); incluso, dentro de sus promesas se encontraba la conformación de un gabinete que estuviese compuesto por actores clave de las otras fuerzas políticas.

Un día después de la gran movilización de sindicatos en contra el plan fiscal, el PAC anunció el Gobierno de Unidad Nacional. Las sorpresas fueron, entre otras: i) la designación del ex candidato Rodolfo Piza –del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) – como Ministro de Presidencia. Piza es ahora el encargado de la relación del Ejecutivo con la multipartidaria Asamblea Legislativa, es decir, negociará con las diputaciones los distintos proyectos de ley de interés para Presidencia. Este nombramiento rompe con la tradición del nombramiento de una persona cercana al presidente de turno; ii) la dirección del Ministerio de Educación está a cargo del ahora ex alcalde del municipio de Curridabat, Edgar Mora Altamirano. De esta forma, el acuerdo de Unidad Nacional también se extenderá a partidos políticos cantonales. Edgar Mora es reconocido por una importante gestión en el gobierno local además de su defensa a derechos humanos de personas LGTBI y el apoyo a los programas de afectividad y sexualidad; iii) Dyalá Jiménez Figueres, nieta del caudillo liberacionista José Figueres Ferrer, es la ministra de Comercio Exterior y; iv) la dirección del Instituto Nacional de Mujeres está a cargo de la ex diputada del partido de izquierda Frente Amplio, Patricia Mora.

Esta última adhesión influyó en el cambio del acuerdo político establecido entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC); mecanismo que permitió la firma de pactos entre ambas agrupaciones. Con la incorporación de Patricia Mora, del Frente Amplio, se extendió el concepto de familia, se eliminó el acuerdo que terminaría con las sesiones de trabajo de los programas de afectividad y sexualidad, y se incluyeron campañas de sensibilización a padres y madres de familia. Además el Gobierno eliminó la prohibición de la negociaciones de nuevas convenciones colectivas a trabajadores públicos, se comprometió a impulsar el agua como derecho humano, declaró la violencia de género como una prioridad estatal, y prometió la construcción de estadísticas que retraten la violencia y discriminación contra personas LGTBI. Asimismo, fueron eliminados los acuerdos respecto al no cambio las reglas tributarias, así como el impulso al ingreso de Costa Rica a la OCDE y a la Alianza del Pacífico, entre otros .

Las negociaciones realizadas por el Frente Amplio posicionaron algunas demandas legítimas de los movimientos sociales. En esta ocasión, el pragmatismo y la estrategia fueron prioridad para la agrupación de izquierda ante un Gobierno en el que el compromiso con la mejora de las condiciones materiales de la población vulnerabilizada no trasciende lo retórico. Su equipo económico se encuentra dirigido por actores que dieron su respaldo al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA) -como Edna Camacho- y que también promovieron medidas neoliberales -como el ex diputado Ottón Solís-. También otorgó ministerios clave a Liberación Nacional: Comercio Exterior, Turismo y Economía .

Lo simbólico versus lo material

El Gobierno de Unidad Nacional se encuentra marcado por la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica en 2021. Esta conmemoración se fundamenta en la supuesta “ejemplar” democracia costarricense por lo que, Carlos Alvarado –desde la campaña electoral- ha insistido en el cambio generacional y, sobre todo, en la defensa y profundización de derechos humanos en sus diversas aristas.

Alvarado prometió reflejar este compromiso en la conformación del gabinete que le acompañará en su mandato 2018-2022: designó una mayoría de mujeres en la dirección de los ministerios e incorporó muchas personas jóvenes. Además, la fórmula del PAC presentada al electorado contenía a la que será la primera vicepresidenta afroamericana de América continental, Epsy Campbell. Como si eso fuera poco, Epsy también será la primera mujer Canciller . De ésta forma, el Gobierno del Bicentenario refleja su compromiso con lo simbólico y las demandas en el plano del reconocimiento político.

Sin embargo, tal y como mencionó Ángela Davis en su conferencia impartida en Costa Rica , la espera resulta necesaria, pues las acciones serán las que reflejen el motivo de celebración acerca la designación de una mujer (y afrodescendiente) para ejercer un alto cargo público. La cuestión central es la generación de políticas públicas y oportunidades para personas en condiciones adversas, como son los casos de personas jóvenes, mujeres, personas afrodescendientes, originarias y de las comunidades periféricas del país.

Retos para el Gobierno del Bicentenario

Acción Ciudadana, al contar con 10 escaños, constituye una de las fuerzas políticas minoritarias de la Asamblea Legislativa. El PAC es la tercera fuerza, justo detrás de Restauración Nacional (PRN) y de Liberación Nacional (PLN). Aún así, el 1 de mayo la diputada Carolina Hidalgo (PAC) , obtuvo la presidencia del Directorio del Congreso, convirtiéndose en la tercera mujer en ostentar ese cargo y, además, es la más joven en la historia. Su designación fue posible gracias a las negociaciones de Acción Ciudadana frente a las otras facciones, donde Liberación Nacional también fue responsable de la elección de la pastora evangélica, ex candidata a la vicepresidencia de Restauración Nacional y ahora diputada, Ivonne Acuña Cabrera , en la Segunda Secretaría del Directorio.

La elección de Ivonne fue sencilla gracias al acuerdo de las bancadas completas de Liberación y Restauración Nacional. Este es sólo uno de los ejemplos de las posibilidades políticas con las que cuenta el mayoritario conservadurismo en el Congreso costarricense, alianza que sin duda significará una piedra en el zapato para Acción Ciudadana. A este obstáculo se suma que el trabajo de enlace de la Asamblea con el Ejecutivo fue asignado al ex candidato del PUSC. La expectativa sobre la unión del gabinete pluripartidario es aún una tarea pendiente por verse.

Finalmente, la profunda crisis fiscal y del seguro social refieren a dos de los grandes procesos que deberá asumir la segunda administración del PAC de forma inmediata. Son cuestiones que se encuentran vigiladas por grupos sociales que experimentaron un empoderamiento durante la jornada electoral. Iniciativas como “Coalición Costa Rica”, “Adopte un Diputado” y “Mujeres en Acción” son movimientos sociales que han prometido la fiscalización y vigilancia de las acciones del Gobierno. Además, los sindicatos no disminuyeron su amenaza de movilización ante el avance de la reforma fiscal, cuestión que deja en evidencia las brechas entre lo simbólico y lo material en uno de los países en el que aumenta sostenidamente la desigualdad social.

La expectativa se encuentra en la trascendencia de lo simbólico hacia lo material. El “trabajo y más trabajo” que prometió Carlos Alvarado en su discurso en la toma de posesión de la Presidencia debe estar direccionado, necesariamente, hacia las poblaciones más vulnerabilizadas, para que la celebración del Bicentenario costarricense sí se dé en el marco de una democracia fortalecida y, por tanto, socialmente más justa y digna.