El caso de Perú es ciertamente atípico, pues ha tenido regímenes autoritarios tanto por izquierda como por derecha, desde Juan Velasco Alvarado a Alberto Fujimori. También ha sido víctima del terrorismo por parte de la guerrilla -Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru- como desde el Estado y agentes paramilitares. Los tradicionales clivajes de izquierda y derecha son difusos; sin ir más lejos, las únicas dos presidencias del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) pueden ser consideradas como un Gobierno socialdemócrata que causó un desastre económico en el primer caso (1985/1990) y un Gobierno abiertamente neoliberal y con una pésima resolución de catástrofes en la segunda ocasión (2006/2011).

Analizando la historia del Perú moderno es que podremos comprender mejor la crisis que vive hoy día, con sus instituciones totalmente desprestigiadas, líderes políticos que no superan el 25% de imagen positiva, ex presidentes que han estado en prisión, prófugos o investigados por la Justicia, un ex dictador que es indultado -y cuya hija es la principal referente opositora-, un presidente que arriba al poder luego de la renuncia de su predecesor -pedido de vacancia mediante- y un referéndum para reformar las instituciones en marcha. En las raíces de este bosque encontraremos la clave de la deforestación.

Breve repaso del Perú neoliberal

Desde los años ochenta y la vuelta a la democracia el Perú no logra sostener un sistema de partidos políticos con adhesiones claras. El segundo Gobierno de Belaúnde[2] (Acción Popular, 1980/1985) fue una sorpresa dado que se esperaba que Víctor Haya de la Torre, histórico fundador del partido aprista, fuera quien liderara la transición democrática. Sin embargo, Haya de la Torre murió abruptamente siendo Alan García su sucesor. Belaúnde Terry, representante de la élite blanca y limeña, quien había perdido el poder tras el golpe de 1968 sería el nuevo presidente democrático, y quien sintetizaría la alianza entre neoliberalismo y oligarquía.

Posteriormente, en sus dos gestiones Alan García disolvió las adhesiones del más longevo de los partidos políticos peruanos en actividad (fundado en 1924), logrando así lo que no consiguieron los gobiernos militares -quienes lo despojaron del poder luego de su victoria en las urnas- ni la proscripción. Si bien suele resaltarse el aspecto económico y la crisis de la deuda externa como principal error de su primer mandato, no fueron hechos menores la crisis política que atravesó por las acciones paramilitares, el asesinato de cerca de trescientos presos senderistas y la persistente violación de los derechos humanos que determinaron la resuelta oposición de los partidos de izquierda. Precisamente, el electorado había virado a la derecha eligiendo a Belaúnde y vuelto a virar a la izquierda con Alan García, pero la otrora alianza antiimperialista americana había devenido en una socialdemocracia inflacionaria y sin control.

El fujimorismo llegó al poder capitalizando la crisis de representatividad dado que Perú, para comienzos de los años noventa, había visto licuarse la representatividad de dos partidos históricos que expresaban la centro-derecha y la centro-izquierda respectivamente: Acción Popular y el APRA, respectivamente. El caldo de cultivo de la década precedente derivó en dos candidaturas que se disputaron la presidencia en 1990 y que, desde entonces, gravitarían en la política peruana hasta nuestros días: Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. El primero, candidato predilecto de la élite limeña ilustrada y el favorito de los medios y la oligarquía blanca y liberal, contaba con un programa económico neoliberal clásico; el segundo, en cambio, era un outsider que se instaló gracias a medios alternativos como el candidato de los nuevos migrantes de la sierra, ubicados en los márgenes de Lima. Como es habitual cuando hay crisis de representatividad, triunfó el outsider.

El fujimorato (1990/2000) no sólo logró reordenar la economía y habilitar ciertos programas sociales, además intentó investirse como un Estado libre de conflicto utilizando el adjetivo “pacificador” como eufemismo del asesinato de Estado, no sólo de “guerrilleros” sino también de civiles, estudiantes y docentes. En este sentido, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, se convirtió en un personaje siniestro que dirigía operaciones psicosociales para determinar la vida y la muerte y el relato mediático del régimen. Como último aspecto, el fujimorato avasalló las instituciones, cerrando el 5 de abril de 1992 de forma unilateral el Congreso, reformando la Constitución (1993) a fin de habilitar su propia reelección y, como corolario, reabriendo (1995) un Parlamento ya no bicameral sino de cámara única. Esto lo convirtió en un dictador pues, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori intervino también el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Ministerio Público, además del mencionado Poder Legislativo.

El Gobierno de Fujimori se prolongó por 10 años hasta que, a poco de haber sido nuevamente reelecto en los controvertidos comicios del año 2000, implosionó debido principalmente una filtración de videos que evidenciaban escándalos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. En su libro “Historia de la Corrupción”, el historiador Alfonso Quiroz ha estimado los costos que la corrupción de estos y otros casos han dejado en el presupuesto público. De acuerdo a sus cálculos, durante toda la década fujimorista se perdieron anualmente 2.038 millones de dólares por la corrupción de funcionarios[3].

Dieciocho años después, las secuelas del fujimorismo continúan latentes. Han pasado Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Martín Vizcarra, sin embargo, los partidos políticos continúan siendo cáscaras vacías sin identidad ni sentimiento de pertenencia. Las sucesivas presidencias evidencian una alternancia del electorado entre opciones tendientes a la izquierda y la derecha. Algunos datos electorales son sumamente ejemplificadores de las secuelas mencionadas:

Desde que ganara Alberto Fujimori su reelección en 1995 por amplio margen, los comicios presidenciales se han resuelto siempre por la vía del balotaje, acumulando ya 5 balotajes presidenciales consecutivos.

Los 5 últimos balotajes registraron una menor participación respecto de sus respectivas primeras vueltas. Si bien la disminución es leve en todos los casos, muestra una particularidad que llama la atención. Los 4 balotajes posteriores al fujimorato se resolvieron de forma sumamente ajustada y por diferencias cada vez menores. En 2001 por 6,16%, en 2006 por 5,26%, en 2011 por 2,9% y en 2016 por tan sólo 0,24%. Los 4 comicios posteriores a Alberto Fujimori estuvieron, además, caracterizados por una fuerte disputa entre el segundo y tercer lugar, es decir, por definir quién ingresaría al balotaje junto al candidato más votado. La diferencia entre el segundo y tercer puesto fue de 1,48% en 2001, 0,51% en 2006, 5,04% en 2011 y 2,31% en 2016.

Además, con posterioridad al año 2000 todos los presidentes han debido enfrentar causas judiciales:

Alejandro Toledo se encuentra prófugo en los EE. UU. junto a su esposa, acusado -entre otras cosas- de recibir un soborno millonario de la constructora brasileña Odebrecht como soborno por la construcción de la Carretera Interoceánica.

Alan García está acusado de actos de corrupción en sus dos gobiernos. En 2001, la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró prescritos los delitos que se le imputaron al finalizar su primer mandato. Entre 2016 y 2017, cinco de los ex ministros de su segundo mandato fueron citados por casos de corrupción en relación con la empresa Odebrecht. Por último, enfrenta una denuncia por el presunto pago de sobornos al consorcio brasileño por la construcción de la línea 1 del metro de Lima.

Ollanta Humala cumplió prisión preventiva acusado de recibir financiación para su campaña por parte de Odebrecht. Tras 18 meses de prisión, el 26 de abril de 2018, por resolución del Tribunal Constitucional del Perú, inició su proceso de libertad. Actualmente se halla bajo investigación por coimas que habrían recibido funcionarios de su segundo Gobierno con respecto a la obra emblemática de su gestión, el metro de Lima.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue acusado recibir coimas de Odebrecht encubiertas mediante trabajos de su consultoría Westfield Capital entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno del ex presidente Toledo y mientras la empresa era administrada por su socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda. Aunque el caso continúa abierto, presentó su renuncia el 21 de marzo de este año cuando la opinión pública y el Congreso le eran adversos. Entre su primer y segundo pedido de vacancia el ex dictador Alberto Fujimori fue indultado y trascendieron videos de congresistas de su bancada negociando obra pública a cambio de votos favorables con el bloque disidente del fujimorismo liderado por Kenji, hermano de Keiko Fujimori e hijo del ex mandatario.

El Perú en la actualidad

Martín Vizcarra llegó al poder por la puerta trasera, pero conforme a la cadena sucesoria prevista por la Constitución. Arribó en reemplazo de un candidato que contaba con: 1- una escasa legitimidad de origen, ya que la diferencia en el balotaje de Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) fue de apenas 0,24% de los votos válidos emitidos a su favor[4] por sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) quien acumulaba así su segunda derrota consecutiva en un balotaje; 2- un partido coyuntural creado con fines electorales y una escasísima representación parlamentaria (obtuvo 18 congresistas). El Gobierno de Kuczynski asumió un papel complaciente con el fujimorismo, el cual comenzó a demostrar su fuerza desde la mayoría parlamentaria del Congreso, lo que le costó el cargo a ministros y la renovación del gabinete entero a causa del rechazo del Congreso a la cuestión de confianza solicitada en septiembre de 2017.

La base del poder fujimorista durante la gestión de PPK se asentó, precisamente, en su total control del Parlamento. Esto se debió a que, además de haberse impuesto Fuerza Popular en 17 de los 26 distritos en los comicios de 2016, convirtiéndose en el partido que mayor cantidad de escaños consiguió desde la unicameralidad (con 73 de 130 curules, es decir el 56,15% de las mismas, 20 puntos porcentuales por encima de los votos válidos cosechados por el partido) se vio favorecido por la combinación del sistema d´Hondt y el umbral electoral incorporado en 2006 (5% de votos válidos que necesita ser superado por los partidos a nivel nacional a fin de poder hacerse de escaños).

Por dicha incorporación, los escaños se repartieron entre solamente 7 partidos en 2006 y entre 6 en 2011 y 2016 –en 1995, 2000 y 2001 habían ingresado al Congreso 13, 10 y 11 partidos, respectivamente-, siendo el más favorecido en 2016 Fuerza Popular, obteniendo 26 escaños más de los que le hubiesen correspondido (47) en un sistema sin umbral y de votación directa -nunca antes había habido una desproporción tan amplia entre el porcentaje de votos y el número de escaños como en esta elección-.